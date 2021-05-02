2021 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102610776

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mimarlık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sivas ilinde bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mimarlık Bölümü tercih kod numarası 102610776 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi , Devlet , Mimarlık Bölümü , Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sivas ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimarlık Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında Mimarlık Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban Puanı: 321,03731

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mimarlık Bölümü Tavan Puan: 407,70339

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mimarlık Bölümü Başarı Sıralaması: 208023

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102610776

ÜNİVERSİTE: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

FAKÜLTE: Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

ŞEHİR: Sivas

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 321,03731

Tavan Puan: 407,70339

Başarı Sıralaması: 208023

Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2

Yerleşen 2020 – 2021: 72

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 297,27615

Tavan Puan: 429,36240

Başarı Sıralaması: 194868

Kontenjan 2019: 80+2

Yerleşen 2019: 82

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 350,92128

Tavan Puan: 402,01699

Başarı Sıralaması : 91000

Kontenjan 2018 : 70+2

Yerleşen 2018 : 72

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 370,64757

Tavan Puan: 445,99905

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 66902

Kontenjan 2017 : 60+2

Yerleşen 2017 : 62

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mimarlık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.