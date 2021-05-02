2021 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102610776
102610776 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mimarlık Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Sivas ilimizde yer alan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mimarlık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sivas ilinde bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mimarlık Bölümü tercih kod numarası 102610776 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi , Devlet , Mimarlık Bölümü , Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sivas ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimarlık Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında Mimarlık Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban Puanı: 321,03731
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mimarlık Bölümü Tavan Puan: 407,70339
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mimarlık Bölümü Başarı Sıralaması: 208023
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102610776
ÜNİVERSİTE: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
FAKÜLTE: Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
ŞEHİR: Sivas
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 321,03731
Tavan Puan: 407,70339
Başarı Sıralaması: 208023
Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2
Yerleşen 2020 – 2021: 72
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 297,27615
Tavan Puan: 429,36240
Başarı Sıralaması: 194868
Kontenjan 2019: 80+2
Yerleşen 2019: 82
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 350,92128
Tavan Puan: 402,01699
Başarı Sıralaması : 91000
Kontenjan 2018 : 70+2
Yerleşen 2018 : 72
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 370,64757
Tavan Puan: 445,99905
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 66902
Kontenjan 2017 : 60+2
Yerleşen 2017 : 62
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mimarlık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.