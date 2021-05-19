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2021 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Türk Halkbilimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 102610476

102610476 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Türk Halkbilimi   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Sivas ilimizde yer alan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Türk Halkbilimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 102610476

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Türk Halkbilimi   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sivas  ilinde bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi   Edebiyat Fakültesi   Türk Halkbilimi   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Türk Halkbilimi   Bölümü tercih kod numarası 102610476 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Türk Halkbilimi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Türk Halkbilimi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi , Devlet , Türk Halkbilimi   Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sivas ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Türk Halkbilimi   Bölümü kontenjanı 55+2 kişidir. 2020 yılında Türk Halkbilimi   Bölümüne 57 kişi yerleşmiştir.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Türk Halkbilimi   Bölümü Taban Puanı: 216,58571

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Türk Halkbilimi   Bölümü Tavan Puan: 274,53782

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Türk Halkbilimi   Bölümü Başarı Sıralaması: 762852

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102610476   

ÜNİVERSİTE: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Sivas

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 216,58571

Tavan Puan: 274,53782

Başarı Sıralaması: 762852

Kontenjan 2020 – 2021 : 55+2

Yerleşen 2020 – 2021: 57

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 244,93321

Tavan Puan: 272,47045

Başarı Sıralaması:  650199

Kontenjan 2019:  55+2

Yerleşen 2019: 57

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 231,18692

Tavan Puan: 351,09526

Başarı Sıralaması :  777000

Kontenjan 2018 :  60+2

Yerleşen 2018 : 62

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 274,31728

Tavan Puan: 331,37390

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  315773

Kontenjan 2017 :  60+2

Yerleşen 2017 : 62

taban-puan.jpg

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Türk Halkbilimi   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Türk Halkbilimi   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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