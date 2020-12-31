2021 spor takviminde neler var? 2020 yılı geride kalırken salgın dolayısıyla ertelenen birçok spor organizasyonu 2021 yılına sarkmıştı. Spor açısından dolu dolu geçmesi beklenen 2021 yılında hangi organizasyonlar bizleri bekliyor? Detaylar haberimizde...

1 12 Dakar Rallisi | 3-15 Ocak 2021