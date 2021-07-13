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2021 STS başvuru kılavuzu | STS Tıp 2021 başvuru nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar?

STS Tıp 2021 başvuru ne zaman? Nasıl başvuru yapılır? Başvuru ücreti ne kadar? Hangi bankaya yatırılacak? Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2021-Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2021-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) başvuruları hakkında açıklama yapıldı. Yüzlerce kişinin beklediği 2021 STS başvuru kılavuzu yayımlandı. İşte STS Tıp 2021 başvuruları hakkında tüm bilgiler...

2021 STS başvuru kılavuzu | STS Tıp 2021 başvuru nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar?

STS Tıp 2021 başvuru ne zaman?  Nasıl başvuru yapılır? Başvuru ücreti ne kadar? Hangi bankaya yatırılacak? soruları gündemde. ÖSYM STS Tıp 2021 başvurularının 13 Temmuz itibariyle başladığını duyurdu. Sınava katılmak isteyen adaylar 2021 STS başvuru kılavuzuna ulaşmaya çalışıyor. İşte STS Tıp 2021 başvuru kılavuzu ve diğer merak edilenleri yanıtları...

STS TIP 2021 SINAVI NE ZAMAN?

2021 ÖSYM takvimine göre; 2021-Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı 5 Eylül 2021 tarihinde uygulanacak.

2021 STS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2021-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem başvuruları 13 – 29 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak.

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2021 STS başvuru kılavuzu | STS Tıp 2021 başvuru nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar?

STS TIP 2. DÖNEM BAŞVURU YAPILIR?

STS Tıp 2021 başvuruları ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapılabilecek. 

2021 STS TIP 2. DÖNEM BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

STS BAŞVURU KILAVUZU 

2021 STS başvuru kılavuzu | STS Tıp 2021 başvuru nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar?

SINAV HANGİ İLDE YAPILACAK?

Tıp Doktorluğu alanından başvuran adaylar için, 2021-STS 2. Dönem Sınavı Ankara’da yapılacak. Sınav saat 14.45'de başlayacak, 120 çoktan seçmeli sorudan oluşacak ve cevaplama süresi 150 dakika olacaktır. 

2021 STS başvuru kılavuzu | STS Tıp 2021 başvuru nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar?

GEÇ BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Asıl başvuruları kaçıran adaylar geç başvuru için belirlenen tarihte yani 5 Ağustos günü saat 23.59'a kadar işlemlerini tamamlayabilecek. Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav
ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenir.

2021 STS başvuru kılavuzu | STS Tıp 2021 başvuru nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar?

ÖSYM HES KODU NASIL ALINIR?

STS sınavına başvuruda HES kodu bilgisi alınacak. Bu nedenle adayların sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler.

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Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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