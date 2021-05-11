2021 Süleyman Demirel Üni. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Taban, Tavan Puan| 109210132
109210132 | Süleyman Demirel Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Isparta ilimizde yer alan Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Süleyman Demirel Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Isparta ilinde bulunan Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Süleyman Demirel Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü tercih kod numarası 109210132 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Süleyman Demirel Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Süleyman Demirel Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Süleyman Demirel Üniversitesi , Devlet , Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Isparta ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.
Süleyman Demirel Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Taban Puanı: 227,94856
Süleyman Demirel Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Tavan Puan: 333,69347
Süleyman Demirel Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Başarı Sıralaması: 782918
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109210132
ÜNİVERSİTE: Süleyman Demirel Üniversitesi
FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: Isparta
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 227,94856
Tavan Puan: 333,69347
Başarı Sıralaması: 782918
Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2
Yerleşen 2020 – 2021: 62
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 224,41306
Tavan Puan: 270,85661
Başarı Sıralaması: 767652
Kontenjan 2019: 60+2
Yerleşen 2019: 62
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Tavan Puan: 292,19130
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2018 : 120+3
Yerleşen 2018 : 48
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 228,96574
Tavan Puan: 259,49871
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 402250
Kontenjan 2017 : 140+4
Yerleşen 2017 : 144
Süleyman Demirel Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Süleyman Demirel Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.