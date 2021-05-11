2021 Süleyman Demirel Üni. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Taban, Tavan Puan| 109210132

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Süleyman Demirel Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Isparta ilinde bulunan Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Süleyman Demirel Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü tercih kod numarası 109210132 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Süleyman Demirel Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Süleyman Demirel Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Süleyman Demirel Üniversitesi , Devlet , Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Isparta ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Süleyman Demirel Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Taban Puanı: 227,94856

Süleyman Demirel Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Tavan Puan: 333,69347

Süleyman Demirel Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Başarı Sıralaması: 782918

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109210132

ÜNİVERSİTE: Süleyman Demirel Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Isparta

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 227,94856

Tavan Puan: 333,69347

Başarı Sıralaması: 782918

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 224,41306

Tavan Puan: 270,85661

Başarı Sıralaması: 767652

Kontenjan 2019: 60+2

Yerleşen 2019: 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 292,19130

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 120+3

Yerleşen 2018 : 48

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 228,96574

Tavan Puan: 259,49871

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 402250

Kontenjan 2017 : 140+4

Yerleşen 2017 : 144

Süleyman Demirel Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Süleyman Demirel Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.