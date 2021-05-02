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2021 Süleyman Demirel Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 109290324

109290324 | Süleyman Demirel Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Isparta ilimizde yer alan Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Süleyman Demirel Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 109290324

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Süleyman Demirel Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Isparta  ilinde bulunan Süleyman Demirel Üniversitesi   Mühendislik Fakültesi   Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Süleyman Demirel Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 109290324 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Süleyman Demirel Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Süleyman Demirel Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Süleyman Demirel Üniversitesi , Devlet , Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Isparta ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.

Süleyman Demirel Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 313,34292

Süleyman Demirel Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 332,68037

Süleyman Demirel Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 223778

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109290324   

ÜNİVERSİTE: Süleyman Demirel Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Isparta

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 313,34292

Tavan Puan: 332,68037

Başarı Sıralaması: 223778

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: 41

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 281,1583

Tavan Puan: 299,60387

Başarı Sıralaması:  234303

Kontenjan 2019:  40+1

Yerleşen 2019: 41

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması :  ---

Kontenjan 2018 :  ---

Yerleşen 2018 : ---

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2017 :  ---

Yerleşen 2017 : ---

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Süleyman Demirel Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Süleyman Demirel Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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