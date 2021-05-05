2021 Süleyman Demirel Üni. Gıda Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 109210247
109210247 | Süleyman Demirel Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Isparta ilimizde yer alan Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Süleyman Demirel Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Isparta ilinde bulunan Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Süleyman Demirel Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 109210247 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Süleyman Demirel Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Süleyman Demirel Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Süleyman Demirel Üniversitesi , Devlet , Gıda Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Isparta ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gıda Mühendisliği Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Gıda Mühendisliği Bölümüne 12 kişi yerleşmiştir.
Süleyman Demirel Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: Dolmadı
Süleyman Demirel Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 308,68594
Süleyman Demirel Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109210247
ÜNİVERSİTE: Süleyman Demirel Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: Isparta
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: Dolmadı
Tavan Puan: 308,68594
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1
Yerleşen 2020 – 2021: 12
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Tavan Puan: 370,49127
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2019: 40+1
Yerleşen 2019: 7
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Tavan Puan: 294,26023
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2018 : 65+2
Yerleşen 2018 : 31
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 247,2727
Tavan Puan: 276,40416
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 234603
Kontenjan 2017 : 65+2
Yerleşen 2017 : 67
Süleyman Demirel Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Süleyman Demirel Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.