2021 Süleyman Demirel Üni. Maden Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 109210283
109210283 | Süleyman Demirel Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Isparta ilimizde yer alan Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Süleyman Demirel Üniversitesi Maden Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Isparta ilinde bulunan Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Süleyman Demirel Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 109210283 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Süleyman Demirel Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Süleyman Demirel Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Süleyman Demirel Üniversitesi , Devlet , Maden Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Isparta ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Maden Mühendisliği Bölümü kontenjanı 20+1 kişidir. 2020 yılında Maden Mühendisliği Bölümüne 2 kişi yerleşmiştir.
Süleyman Demirel Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: Dolmadı
Süleyman Demirel Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 300,32258
Süleyman Demirel Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109210283
ÜNİVERSİTE: Süleyman Demirel Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: Isparta
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: Dolmadı
Tavan Puan: 300,32258
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2020 – 2021 : 20+1
Yerleşen 2020 – 2021: 2
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Tavan Puan: 273,28827
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2019: 20+1
Yerleşen 2019: 4
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : ---
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması : ---
Kontenjan 2018 : ---
Yerleşen 2018 : ---
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2017 : ---
Yerleşen 2017 : ---
Süleyman Demirel Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Süleyman Demirel Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.