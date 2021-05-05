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2021 Süleyman Demirel Üni. Maden Mühendisliği   Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 109210283

109210283 | Süleyman Demirel Üniversitesi Maden Mühendisliği   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Isparta ilimizde yer alan Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Süleyman Demirel Üni. Maden Mühendisliği   Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 109210283

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Süleyman Demirel Üniversitesi Maden Mühendisliği   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Isparta  ilinde bulunan Süleyman Demirel Üniversitesi   Mühendislik Fakültesi   Maden Mühendisliği   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Süleyman Demirel Üniversitesi Maden Mühendisliği   Bölümü tercih kod numarası 109210283 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Süleyman Demirel Üniversitesi Maden Mühendisliği   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Süleyman Demirel Üniversitesi Maden Mühendisliği   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Süleyman Demirel Üniversitesi , Devlet , Maden Mühendisliği   Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Isparta ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Maden Mühendisliği   Bölümü kontenjanı 20+1 kişidir. 2020 yılında Maden Mühendisliği   Bölümüne 2 kişi yerleşmiştir.

Süleyman Demirel Üniversitesi Maden Mühendisliği   Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Süleyman Demirel Üniversitesi Maden Mühendisliği   Bölümü Tavan Puan: 300,32258

Süleyman Demirel Üniversitesi Maden Mühendisliği   Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109210283   

ÜNİVERSİTE: Süleyman Demirel Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Isparta

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 300,32258

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 20+1

Yerleşen 2020 – 2021: 2

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 273,28827

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2019:  20+1

Yerleşen 2019: 4

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması :  ---

Kontenjan 2018 :  ---

Yerleşen 2018 : ---

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2017 :  ---

Yerleşen 2017 : ---

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Süleyman Demirel Üniversitesi Maden Mühendisliği   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Süleyman Demirel Üniversitesi Maden Mühendisliği   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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