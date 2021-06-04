2021 Süleyman Demirel Üniversitesi Adalet Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 109272246
109272246 | Süleyman Demirel Üniversitesi Adalet Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Isparta ilimizde yer alan Süleyman Demirel Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Süleyman Demirel Üniversitesi Adalet bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Isparta ilinde bulunan Süleyman Demirel Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Süleyman Demirel Üniversitesi Adalet Bölümü tercih kod numarası 109272246 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Süleyman Demirel Üniversitesi Adalet Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Süleyman Demirel Üniversitesi Adalet Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Süleyman Demirel Üniversitesi , Devlet , Adalet Bölümü , Adalet Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Isparta ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Adalet Bölümü kontenjanı 80+2 kişidir. 2020 yılında Adalet Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 82 kişi yerleşmiştir.
Süleyman Demirel Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Puanı: 256,77696
Süleyman Demirel Üniversitesi Adalet Bölümü Tavan Puan: ---
Süleyman Demirel Üniversitesi Adalet Bölümü Başarı Sıralaması: 851562
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109272246
ÜNİVERSİTE: Süleyman Demirel Üniversitesi
FAKÜLTE: Adalet Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Isparta
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci
Taban Puan: 256,77696
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 851562
Kontenjan 2020 – 2021 : 80+2
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 82
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 258,529
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 774887
Kontenjan 2019: 80+2
Yerleşen 2019: Doldu-82