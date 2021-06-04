2021 Süleyman Demirel Üniversitesi Adalet Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 109272246

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Süleyman Demirel Üniversitesi Adalet bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Isparta ilinde bulunan Süleyman Demirel Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Süleyman Demirel Üniversitesi Adalet Bölümü tercih kod numarası 109272246 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Süleyman Demirel Üniversitesi Adalet Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Süleyman Demirel Üniversitesi Adalet Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Süleyman Demirel Üniversitesi , Devlet , Adalet Bölümü , Adalet Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Isparta ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Adalet Bölümü kontenjanı 80+2 kişidir. 2020 yılında Adalet Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 82 kişi yerleşmiştir.

Süleyman Demirel Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Puanı: 256,77696

Süleyman Demirel Üniversitesi Adalet Bölümü Tavan Puan: ---

Süleyman Demirel Üniversitesi Adalet Bölümü Başarı Sıralaması: 851562

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109272246

ÜNİVERSİTE: Süleyman Demirel Üniversitesi

FAKÜLTE: Adalet Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Isparta

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 256,77696

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 851562

Kontenjan 2020 – 2021 : 80+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 82

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 258,529

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 774887

Kontenjan 2019: 80+2

Yerleşen 2019: Doldu-82