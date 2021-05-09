2021 Süleyman Demirel Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 109290322
109290322 | Süleyman Demirel Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Isparta ilimizde yer alan Süleyman Demirel Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Süleyman Demirel Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Isparta ilinde bulunan Süleyman Demirel Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Süleyman Demirel Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 109290322 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Süleyman Demirel Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Süleyman Demirel Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Süleyman Demirel Üniversitesi , Devlet , Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü , Sivil Havacılık Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Isparta ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.
Süleyman Demirel Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 296,7426
Süleyman Demirel Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 345,68276
Süleyman Demirel Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 305847
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109290322
ÜNİVERSİTE: Süleyman Demirel Üniversitesi
FAKÜLTE: Sivil Havacılık Yüksekokulu
ŞEHİR: Isparta
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 296,7426
Tavan Puan: 345,68276
Başarı Sıralaması: 305847
Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1
Yerleşen 2020 – 2021: 41
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 288,38868
Tavan Puan: 317,98063
Başarı Sıralaması: 284927
Kontenjan 2019: 40+1
Yerleşen 2019: 41
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : ---
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması : ---
Kontenjan 2018 : ---
Yerleşen 2018 : ---
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2017 : ---
Yerleşen 2017 : ---
Süleyman Demirel Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Süleyman Demirel Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.