2021 Süleyman Demirel Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 109290322

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Süleyman Demirel Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Isparta ilinde bulunan Süleyman Demirel Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Süleyman Demirel Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 109290322 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Süleyman Demirel Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Süleyman Demirel Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Süleyman Demirel Üniversitesi , Devlet , Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü , Sivil Havacılık Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Isparta ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.

Süleyman Demirel Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 296,7426

Süleyman Demirel Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 345,68276

Süleyman Demirel Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 305847

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109290322

ÜNİVERSİTE: Süleyman Demirel Üniversitesi

FAKÜLTE: Sivil Havacılık Yüksekokulu

ŞEHİR: Isparta

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 296,7426

Tavan Puan: 345,68276

Başarı Sıralaması: 305847

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 288,38868

Tavan Puan: 317,98063

Başarı Sıralaması: 284927

Kontenjan 2019: 40+1

Yerleşen 2019: 41

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması : ---

Kontenjan 2018 : ---

Yerleşen 2018 : ---

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2017 : ---

Yerleşen 2017 : ---

Süleyman Demirel Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Süleyman Demirel Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.