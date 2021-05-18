2021 Amasya Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1009102672021 Hasan Kalyoncu Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 2016107872021 Doğu Akdeniz Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 3001100972021 Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1031302072021 Erciyes Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1035302032021 Fırat Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1039107162021 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 2032104762021 Beykent Üni. Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 2007111332021 Gümüşhane Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 1047900602021 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103810117
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 109211006

2021 Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 109211006

109211006 | Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Isparta ilimizde yer alan Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 109211006

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Isparta  ilinde bulunan Süleyman Demirel Üniversitesi   İlahiyat Fakültesi   İlahiyat   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat   Bölümü tercih kod numarası 109211006 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Süleyman Demirel Üniversitesi , Devlet , İlahiyat   Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Isparta ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat   Bölümü kontenjanı 200+5 kişidir. 2020 yılında İlahiyat   Bölümüne 205 kişi yerleşmiştir.

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat   Bölümü Taban Puanı: 321,89141

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat   Bölümü Tavan Puan: 417,05315

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat   Bölümü Başarı Sıralaması: 133144

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109211006   

ÜNİVERSİTE: Süleyman Demirel Üniversitesi

FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi

ŞEHİR: Isparta

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 321,89141

Tavan Puan: 417,05315

Başarı Sıralaması: 133144

Kontenjan 2020 – 2021 : 200+5

Yerleşen 2020 – 2021: 205

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 334,34578

Tavan Puan: 414,82758

Başarı Sıralaması:  124913

Kontenjan 2019:  210+6

Yerleşen 2019: 216

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 330,79653

Tavan Puan: 431,71111

Başarı Sıralaması :  103000

Kontenjan 2018 :  220+6

Yerleşen 2018 : 226

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 358,94133

Tavan Puan: 415,80760

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  76096

Kontenjan 2017 :  220+6

Yerleşen 2017 : 226

taban-puan.jpg

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT