2021 Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 109211006
109211006 | Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Isparta ilimizde yer alan Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Isparta ilinde bulunan Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Bölümü tercih kod numarası 109211006 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Süleyman Demirel Üniversitesi , Devlet , İlahiyat Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Isparta ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat Bölümü kontenjanı 200+5 kişidir. 2020 yılında İlahiyat Bölümüne 205 kişi yerleşmiştir.
Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban Puanı: 321,89141
Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Bölümü Tavan Puan: 417,05315
Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Bölümü Başarı Sıralaması: 133144
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109211006
ÜNİVERSİTE: Süleyman Demirel Üniversitesi
FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi
ŞEHİR: Isparta
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 321,89141
Tavan Puan: 417,05315
Başarı Sıralaması: 133144
Kontenjan 2020 – 2021 : 200+5
Yerleşen 2020 – 2021: 205
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 334,34578
Tavan Puan: 414,82758
Başarı Sıralaması: 124913
Kontenjan 2019: 210+6
Yerleşen 2019: 216
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 330,79653
Tavan Puan: 431,71111
Başarı Sıralaması : 103000
Kontenjan 2018 : 220+6
Yerleşen 2018 : 226
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 358,94133
Tavan Puan: 415,80760
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 76096
Kontenjan 2017 : 220+6
Yerleşen 2017 : 226
Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.