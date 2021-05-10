2021 Süleyman Demirel Üniversitesi Maliye Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 109210186
109210186 | Süleyman Demirel Üniversitesi Maliye Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Isparta ilimizde yer alan Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Süleyman Demirel Üniversitesi Maliye bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Isparta ilinde bulunan Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Süleyman Demirel Üniversitesi Maliye Bölümü tercih kod numarası 109210186 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Süleyman Demirel Üniversitesi Maliye Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Süleyman Demirel Üniversitesi Maliye Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Süleyman Demirel Üniversitesi , Devlet , Maliye Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Isparta ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Maliye Bölümü kontenjanı 80+2 kişidir. 2020 yılında Maliye Bölümüne 82 kişi yerleşmiştir.
Süleyman Demirel Üniversitesi Maliye Bölümü Taban Puanı: 251,81972
Süleyman Demirel Üniversitesi Maliye Bölümü Tavan Puan: 347,42025
Süleyman Demirel Üniversitesi Maliye Bölümü Başarı Sıralaması: 569492
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109210186
ÜNİVERSİTE: Süleyman Demirel Üniversitesi
FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: Isparta
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 251,81972
Tavan Puan: 347,42025
Başarı Sıralaması: 569492
Kontenjan 2020 – 2021 : 80+2
Yerleşen 2020 – 2021: 82
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 244,33906
Tavan Puan: 293,03767
Başarı Sıralaması: 578093
Kontenjan 2019: 110+3
Yerleşen 2019: 113
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 226,9519
Tavan Puan: 285,48408
Başarı Sıralaması : 658000
Kontenjan 2018 : 120+3
Yerleşen 2018 : 123
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 261,49083
Tavan Puan: 319,84287
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 273123
Kontenjan 2017 : 120+3
Yerleşen 2017 : 123
Süleyman Demirel Üniversitesi Maliye Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Süleyman Demirel Üniversitesi Maliye Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.