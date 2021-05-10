2021 Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Yöneticiliği (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 109290351

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Yöneticiliği (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Isparta ilinde bulunan Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Yöneticiliği (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 109290351 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Yöneticiliği (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Yöneticiliği (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Süleyman Demirel Üniversitesi , Devlet , Spor Yöneticiliği (Fakülte) Bölümü , Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Isparta ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Spor Yöneticiliği (Fakülte) Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Spor Yöneticiliği (Fakülte) Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.

Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Yöneticiliği (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 251,80491

Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Yöneticiliği (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 286,26081

Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Yöneticiliği (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 569597

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109290351

ÜNİVERSİTE: Süleyman Demirel Üniversitesi

FAKÜLTE: Spor Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Isparta

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 251,80491

Tavan Puan: 286,26081

Başarı Sıralaması: 569597

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

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Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2019: ---

Yerleşen 2019: ---

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

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Kontenjan 2018 : ---

Yerleşen 2018 : ---

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

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Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2017 : ---

Yerleşen 2017 : ---

Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Yöneticiliği (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Yöneticiliği (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.