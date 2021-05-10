2021 Süleyman Demirel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 109210865

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Süleyman Demirel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Isparta ilinde bulunan Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Süleyman Demirel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü tercih kod numarası 109210865 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Süleyman Demirel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Süleyman Demirel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Süleyman Demirel Üniversitesi , Devlet , Uluslararası İlişkiler Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Isparta ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uluslararası İlişkiler Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında Uluslararası İlişkiler Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.

Süleyman Demirel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban Puanı: 254,55302

Süleyman Demirel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Tavan Puan: 338,96582

Süleyman Demirel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başarı Sıralaması: 548790

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109210865

ÜNİVERSİTE: Süleyman Demirel Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Isparta

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 254,55302

Tavan Puan: 338,96582

Başarı Sıralaması: 548790

Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2

Yerleşen 2020 – 2021: 72

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 250,08161

Tavan Puan: 303,65541

Başarı Sıralaması: 527955

Kontenjan 2019: 65+2

Yerleşen 2019: 67

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 233,96972

Tavan Puan: 333,91882

Başarı Sıralaması : 591000

Kontenjan 2018 : 65+2

Yerleşen 2018 : 67

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 286,61909

Tavan Puan: 337,85979

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 261108

Kontenjan 2017 : 65+2

Yerleşen 2017 : 67

Süleyman Demirel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Süleyman Demirel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.