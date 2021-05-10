2021 Ted Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Programları Bölümü Taban, Tavan Puanları | 206710074

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ted Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Programları bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ted Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Programları Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ted Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Programları Bölümü tercih kod numarası 206710074 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ted Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Programları Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ted Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Programları Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ted Üniversitesi , Vakıf , İktisadi ve İdari Bilimler Programları Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Programları Bölümü kontenjanı 127+0 kişidir. 2020 yılında İktisadi ve İdari Bilimler Programları Bölümüne 127 kişi yerleşmiştir.

Ted Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Programları Bölümü Taban Puanı: 240,00701

Ted Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Programları Bölümü Tavan Puan: 376,04539

Ted Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Programları Bölümü Başarı Sıralaması: 666837

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206710074

ÜNİVERSİTE: Ted Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 240,00701

Tavan Puan: 376,04539

Başarı Sıralaması: 666837

Kontenjan 2020 – 2021 : 127+0

Yerleşen 2020 – 2021: 127

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 243,28862

Tavan Puan: 329,51758

Başarı Sıralaması: 587836

Kontenjan 2019: 55+0

Yerleşen 2019: 55

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 289,29347

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 96+0

Yerleşen 2018 : 59

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 248,98289

Tavan Puan: 331,84370

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 353926

Kontenjan 2017 : 79+0

Yerleşen 2017 : 79

Ted Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Programları Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ted Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Programları Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.