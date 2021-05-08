2021 Ted Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Programları Bölümü Taban, Tavan Puanları | 206710038

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ted Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Programları bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ted Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Programları Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ted Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Programları Bölümü tercih kod numarası 206710038 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ted Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Programları Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ted Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Programları Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ted Üniversitesi , Vakıf , İktisadi ve İdari Bilimler Programları Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Programları Bölümü kontenjanı 23+0 kişidir. 2020 yılında İktisadi ve İdari Bilimler Programları Bölümüne 23 kişi yerleşmiştir.

Ted Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Programları Bölümü Taban Puanı: 377,60814

Ted Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Programları Bölümü Tavan Puan: 433,81242

Ted Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Programları Bölümü Başarı Sıralaması: 72821

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206710038

ÜNİVERSİTE: Ted Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 377,60814

Tavan Puan: 433,81242

Başarı Sıralaması: 72821

Kontenjan 2020 – 2021 : 23+0

Yerleşen 2020 – 2021: 23

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 369,15631

Tavan Puan: 399,23872

Başarı Sıralaması: 63051

Kontenjan 2019: 15+0

Yerleşen 2019: 15

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 353,85018

Tavan Puan: 439,24963

Başarı Sıralaması : 65600

Kontenjan 2018 : 14+0

Yerleşen 2018 : 14

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 379,29542

Tavan Puan: 427,05542

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 54131

Kontenjan 2017 : 12+0

Yerleşen 2017 : 12

Ted Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Programları Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ted Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Programları Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.