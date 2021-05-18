2021 Ted Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206710374
206710374 | Ted Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ted Üniversitesi Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ted Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ted Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ted Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 206710374 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ted Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ted Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ted Üniversitesi , Vakıf , Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 44+0 kişidir. 2020 yılında Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümüne 44 kişi yerleşmiştir.
Ted Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 325,21349
Ted Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 389,06241
Ted Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 122943
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 206710374
ÜNİVERSİTE: Ted Üniversitesi
FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 325,21349
Tavan Puan: 389,06241
Başarı Sıralaması: 122943
Kontenjan 2020 – 2021 : 44+0
Yerleşen 2020 – 2021: 44
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 331,62565
Tavan Puan: 379,98741
Başarı Sıralaması: 133732
Kontenjan 2019: 30+0
Yerleşen 2019: 30
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 317,97655
Tavan Puan: 367,46884
Başarı Sıralaması : 143000
Kontenjan 2018 : 25+0
Yerleşen 2018 : 25
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 328,90217
Tavan Puan: 372,54399
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 131827
Kontenjan 2017 : 15+0
Yerleşen 2017 : 15
Ted Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ted Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.