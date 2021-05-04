2021 Tekirdağ Namık Kemal Üni. Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 107910379

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Tekirdağ ilinde bulunan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 107910379 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi , Devlet , Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü , Sağlık Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Tekirdağ ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 261,23113

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 278,32362

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 376352

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107910379

ÜNİVERSİTE: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Yüksekokulu

ŞEHİR: Tekirdağ

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 261,23113

Tavan Puan: 278,32362

Başarı Sıralaması: 376352

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: 52

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 243,55985

Tavan Puan: 287,91490

Başarı Sıralaması: 373439

Kontenjan 2019: 50+2

Yerleşen 2019: 52

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 233,13663

Tavan Puan: 267,48433

Başarı Sıralaması : 372000

Kontenjan 2018 : 40+1

Yerleşen 2018 : 41

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 273,99314

Tavan Puan: 313,35779

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 334239

Kontenjan 2017 : 30+1

Yerleşen 2017 : 31

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.