2021 Tekirdağ Namık Kemal Üni. Biyosistem Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 107910282

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Tekirdağ ilinde bulunan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 107910282 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi , Devlet , Biyosistem Mühendisliği Bölümü , Ziraat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Tekirdağ ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Biyosistem Mühendisliği Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Biyosistem Mühendisliği Bölümüne 31 kişi yerleşmiştir.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 248,17667

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 362,53091

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 434368

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107910282

ÜNİVERSİTE: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

FAKÜLTE: Ziraat Fakültesi

ŞEHİR: Tekirdağ

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 248,17667

Tavan Puan: 362,53091

Başarı Sıralaması: 434368

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: 31

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 227,51522

Tavan Puan: 292,53404

Başarı Sıralaması: 455897

Kontenjan 2019: 30+1

Yerleşen 2019: 31

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 270,89300

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 30+1

Yerleşen 2018 : 21

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 230,28876

Tavan Puan: 274,31658

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 277433

Kontenjan 2017 : 30+1

Yerleşen 2017 : 31

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.