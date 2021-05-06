2021 Tekirdağ Namık Kemal Üni. Tekstil Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107910088
107910088 | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Tekirdağ ilimizde yer alan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tekstil Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Tekirdağ ilinde bulunan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 107910088 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi , Devlet , Tekstil Mühendisliği Bölümü , Çorlu Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Tekirdağ ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tekstil Mühendisliği Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Tekstil Mühendisliği Bölümüne 12 kişi yerleşmiştir.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: Dolmadı
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 309,62136
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107910088
ÜNİVERSİTE: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
FAKÜLTE: Çorlu Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: Tekirdağ
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: Dolmadı
Tavan Puan: 309,62136
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1
Yerleşen 2020 – 2021: 12
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Tavan Puan: 345,93107
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2019: 30+1
Yerleşen 2019: 16
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Tavan Puan: 257,75293
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2018 : 60+2
Yerleşen 2018 : 2
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2017 : ---
Yerleşen 2017 : ---
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.