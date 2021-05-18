2021 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107910422
107910422 | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Tekirdağ ilimizde yer alan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Tekirdağ ilinde bulunan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Bölümü tercih kod numarası 107910422 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi , Devlet , İlahiyat Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Tekirdağ ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat Bölümü kontenjanı 120+3 kişidir. 2020 yılında İlahiyat Bölümüne 123 kişi yerleşmiştir.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban Puanı: 308,56833
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Bölümü Tavan Puan: 373,04631
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Bölümü Başarı Sıralaması: 179846
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107910422
ÜNİVERSİTE: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi
ŞEHİR: Tekirdağ
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 308,56833
Tavan Puan: 373,04631
Başarı Sıralaması: 179846
Kontenjan 2020 – 2021 : 120+3
Yerleşen 2020 – 2021: 123
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 324,2319
Tavan Puan: 389,88169
Başarı Sıralaması: 159642
Kontenjan 2019: 120+3
Yerleşen 2019: 123
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 318,48714
Tavan Puan: 367,76186
Başarı Sıralaması : 141000
Kontenjan 2018 : 120+3
Yerleşen 2018 : 123
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 347,42929
Tavan Puan: 418,36599
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 95158
Kontenjan 2017 : 120+3
Yerleşen 2017 : 123
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.