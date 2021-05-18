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2021 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107910422

107910422 | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Tekirdağ ilimizde yer alan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107910422

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Tekirdağ  ilinde bulunan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi   İlahiyat Fakültesi   İlahiyat   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat   Bölümü tercih kod numarası 107910422 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi , Devlet , İlahiyat   Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Tekirdağ ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat   Bölümü kontenjanı 120+3 kişidir. 2020 yılında İlahiyat   Bölümüne 123 kişi yerleşmiştir.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat   Bölümü Taban Puanı: 308,56833

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat   Bölümü Tavan Puan: 373,04631

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat   Bölümü Başarı Sıralaması: 179846

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107910422   

ÜNİVERSİTE: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi

ŞEHİR: Tekirdağ

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 308,56833

Tavan Puan: 373,04631

Başarı Sıralaması: 179846

Kontenjan 2020 – 2021 : 120+3

Yerleşen 2020 – 2021: 123

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 324,2319

Tavan Puan: 389,88169

Başarı Sıralaması:  159642

Kontenjan 2019:  120+3

Yerleşen 2019: 123

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 318,48714

Tavan Puan: 367,76186

Başarı Sıralaması :  141000

Kontenjan 2018 :  120+3

Yerleşen 2018 : 123

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 347,42929

Tavan Puan: 418,36599

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  95158

Kontenjan 2017 :  120+3

Yerleşen 2017 : 123

taban-puan.jpg

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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