2021 Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban, Tavan Puanları | 206111236ŞOK 12 Mayıs aktüel ürünler kataloğu | İndirimli ürünler uygun fiyatlarla ŞOK'ta!2021 Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1092303392021 Ordu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1083103012021 Işık Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 2020902172021 İstanbul Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) Bölümü Taban, Tavan Puan| 105690659Gram altın 487 TL'yi gördü! 10 Mayıs 2021 Pazartesi güncel altın fiyatları | Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, tam altın fiyatı ne kadar?2021 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Spor Yöneticiliği (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1081103212021 Mersin Üniversitesi İktisat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1074102242021 Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 101590105
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107910307

2021 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107910307

107910307 | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İşletme Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Tekirdağ ilimizde yer alan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107910307

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İşletme bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Tekirdağ  ilinde bulunan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi   İşletme Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İşletme Bölümü tercih kod numarası 107910307 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İşletme Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi , Devlet , İşletme Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Tekirdağ ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında İşletme Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İşletme Bölümü Taban Puanı: 243,66235

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İşletme Bölümü Tavan Puan: 374,66566

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İşletme Bölümü Başarı Sıralaması: 635329

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107910307   

ÜNİVERSİTE: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Tekirdağ

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 243,66235

Tavan Puan: 374,66566

Başarı Sıralaması: 635329

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: 62

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 234,50771

Tavan Puan: 295,43317

Başarı Sıralaması:  674208

Kontenjan 2019:  60+2

Yerleşen 2019: 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 286,59924

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2018 :  60+2

Yerleşen 2018 : 55

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 237,71455

Tavan Puan: 318,75610

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  364575

Kontenjan 2017 :  60+2

Yerleşen 2017 : 62

taban-puan.jpg

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İşletme Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT