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2021 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Kimya Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107910122

107910122 | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Kimya Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Tekirdağ ilimizde yer alan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Kimya Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107910122

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Kimya bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Tekirdağ  ilinde bulunan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi   Fen-Edebiyat Fakültesi   Kimya Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Kimya Bölümü tercih kod numarası 107910122 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Kimya Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Kimya Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi , Devlet , Kimya Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Tekirdağ ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kimya Bölümü kontenjanı 20+1 kişidir. 2020 yılında Kimya Bölümüne 21 kişi yerleşmiştir.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Kimya Bölümü Taban Puanı: 263,92344

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Kimya Bölümü Tavan Puan: 283,01901

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Kimya Bölümü Başarı Sıralaması: 365695

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107910122   

ÜNİVERSİTE: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Tekirdağ

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 263,92344

Tavan Puan: 283,01901

Başarı Sıralaması: 365695

Kontenjan 2020 – 2021 : 20+1

Yerleşen 2020 – 2021: 21

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 240,64723

Tavan Puan: 255,90849

Başarı Sıralaması:  388081

Kontenjan 2019:  20+1

Yerleşen 2019: 21

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 210,97455

Tavan Puan: 244,73180

Başarı Sıralaması :  423000

Kontenjan 2018 :  20+1

Yerleşen 2018 : 21

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 235,69681

Tavan Puan: 258,18131

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  273253

Kontenjan 2017 :  20+1

Yerleşen 2017 : 21

taban-puan.jpg

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Kimya Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Kimya Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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