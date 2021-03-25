2021 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 205410123 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi , Vakıf , Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü kontenjanı 40+0 kişidir. 2020 yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne 40 kişi yerleşmiştir.
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 446,34074
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 486,29683
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 57749
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 205410123
ÜNİVERSİTE: Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 446,34074
Tavan Puan: 486,29683
Başarı Sıralaması: 57749
Kontenjan 2020 – 2021 : 40+0
Yerleşen 2020 – 2021: 40
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 407,03847
Tavan Puan: 442,21367
Başarı Sıralaması: 59339
Kontenjan 2019: 35+0
Yerleşen 2019: 35
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 396,02512
Tavan Puan: 442,18854
Başarı Sıralaması : 54800
Kontenjan 2018 : 30+0
Yerleşen 2018 : 30
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 385,0889
Tavan Puan: 414,41037
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 55896
Kontenjan 2017 : 25+0
Yerleşen 2017 : 25
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.