2021 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 205410141 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi , Vakıf , Endüstri Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Endüstri Mühendisliği Bölümü kontenjanı 35+0 kişidir. 2020 yılında Endüstri Mühendisliği Bölümüne 35 kişi yerleşmiştir.
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 411,88902
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 462,17457
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 88257
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 205410141
ÜNİVERSİTE: Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 411,88902
Tavan Puan: 462,17457
Başarı Sıralaması: 88257
Kontenjan 2020 – 2021 : 35+0
Yerleşen 2020 – 2021: 35
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 366,43319
Tavan Puan: 426,96832
Başarı Sıralaması: 93931
Kontenjan 2019: 35+0
Yerleşen 2019: 35
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 377,66481
Tavan Puan: 409,79145
Başarı Sıralaması : 68000
Kontenjan 2018 : 30+0
Yerleşen 2018 : 30
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 369,66858
Tavan Puan: 399,86453
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 67690
Kontenjan 2017 : 25+0
Yerleşen 2017 : 25
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.