2021 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 205410141 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi , Vakıf , Endüstri Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Endüstri Mühendisliği Bölümü kontenjanı 35+0 kişidir. 2020 yılında Endüstri Mühendisliği Bölümüne 35 kişi yerleşmiştir.

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 411,88902

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 462,17457

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 88257

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 205410141

ÜNİVERSİTE: Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 411,88902

Tavan Puan: 462,17457

Başarı Sıralaması: 88257

Kontenjan 2020 – 2021 : 35+0

Yerleşen 2020 – 2021: 35

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 366,43319

Tavan Puan: 426,96832

Başarı Sıralaması: 93931

Kontenjan 2019: 35+0

Yerleşen 2019: 35

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 377,66481

Tavan Puan: 409,79145

Başarı Sıralaması : 68000

Kontenjan 2018 : 30+0

Yerleşen 2018 : 30

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 369,66858

Tavan Puan: 399,86453

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 67690

Kontenjan 2017 : 25+0

Yerleşen 2017 : 25

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.