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2021 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 205410265

205410265 | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 205410265

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi   Hukuk Fakültesi   Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 205410265 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi , Vakıf , Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 65+0 kişidir. 2020 yılında Hukuk Bölümüne 65 kişi yerleşmiştir.

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 380,63506

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Bölümü Tavan Puan: 435,47920

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 67046

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 205410265   

ÜNİVERSİTE: Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi

FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 380,63506

Tavan Puan: 435,47920

Başarı Sıralaması: 67046

Kontenjan 2020 – 2021 : 65+0

Yerleşen 2020 – 2021: 65

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 358,41727

Tavan Puan: 396,29550

Başarı Sıralaması:  80709

Kontenjan 2019:  65+0

Yerleşen 2019: 65

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 349,76231

Tavan Puan: 410,34232

Başarı Sıralaması :  71700

Kontenjan 2018 :  70+0

Yerleşen 2018 : 70

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 399,78876

Tavan Puan: 428,54781

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  38605

Kontenjan 2017 :  67+0

Yerleşen 2017 : 67

taban-puan.jpg

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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