2021 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 205410265
205410265 | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 205410265 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi , Vakıf , Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 65+0 kişidir. 2020 yılında Hukuk Bölümüne 65 kişi yerleşmiştir.
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 380,63506
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Bölümü Tavan Puan: 435,47920
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 67046
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 205410265
ÜNİVERSİTE: Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi
FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 380,63506
Tavan Puan: 435,47920
Başarı Sıralaması: 67046
Kontenjan 2020 – 2021 : 65+0
Yerleşen 2020 – 2021: 65
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 358,41727
Tavan Puan: 396,29550
Başarı Sıralaması: 80709
Kontenjan 2019: 65+0
Yerleşen 2019: 65
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 349,76231
Tavan Puan: 410,34232
Başarı Sıralaması : 71700
Kontenjan 2018 : 70+0
Yerleşen 2018 : 70
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 399,78876
Tavan Puan: 428,54781
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 38605
Kontenjan 2017 : 67+0
Yerleşen 2017 : 67
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.