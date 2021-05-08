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2021 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 205410308

205410308 | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi İşletme Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 205410308

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi İşletme bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi   İşletme Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi İşletme Bölümü tercih kod numarası 205410308 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi İşletme Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi , Vakıf , İşletme Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Bölümü kontenjanı 27+0 kişidir. 2020 yılında İşletme Bölümüne 27 kişi yerleşmiştir.

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi İşletme Bölümü Taban Puanı: 340,64597

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi İşletme Bölümü Tavan Puan: 448,51066

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi İşletme Bölümü Başarı Sıralaması: 156215

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 205410308   

ÜNİVERSİTE: Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 340,64597

Tavan Puan: 448,51066

Başarı Sıralaması: 156215

Kontenjan 2020 – 2021 : 27+0

Yerleşen 2020 – 2021: 27

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 321,35089

Tavan Puan: 404,82893

Başarı Sıralaması:  163829

Kontenjan 2019:  30+0

Yerleşen 2019: 30

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 327,28121

Tavan Puan: 393,79640

Başarı Sıralaması :  113000

Kontenjan 2018 :  14+0

Yerleşen 2018 : 14

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 316,92069

Tavan Puan: 377,18904

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  134017

Kontenjan 2017 :  33+0

Yerleşen 2017 : 33

taban-puan.jpg

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi İşletme Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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