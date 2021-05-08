2021 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 205410308
205410308 | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi İşletme Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi İşletme bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi İşletme Bölümü tercih kod numarası 205410308 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi İşletme Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi , Vakıf , İşletme Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Bölümü kontenjanı 27+0 kişidir. 2020 yılında İşletme Bölümüne 27 kişi yerleşmiştir.
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi İşletme Bölümü Taban Puanı: 340,64597
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi İşletme Bölümü Tavan Puan: 448,51066
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi İşletme Bölümü Başarı Sıralaması: 156215
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 205410308
ÜNİVERSİTE: Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi
FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 340,64597
Tavan Puan: 448,51066
Başarı Sıralaması: 156215
Kontenjan 2020 – 2021 : 27+0
Yerleşen 2020 – 2021: 27
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 321,35089
Tavan Puan: 404,82893
Başarı Sıralaması: 163829
Kontenjan 2019: 30+0
Yerleşen 2019: 30
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 327,28121
Tavan Puan: 393,79640
Başarı Sıralaması : 113000
Kontenjan 2018 : 14+0
Yerleşen 2018 : 14
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 316,92069
Tavan Puan: 377,18904
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 134017
Kontenjan 2017 : 33+0
Yerleşen 2017 : 33
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi İşletme Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.