2021 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 205410168 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi , Vakıf , Makine Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine Mühendisliği Bölümü kontenjanı 35+0 kişidir. 2020 yılında Makine Mühendisliği Bölümüne 35 kişi yerleşmiştir.
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 412,89578
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 464,94001
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 87364
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 205410168
ÜNİVERSİTE: Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 412,89578
Tavan Puan: 464,94001
Başarı Sıralaması: 87364
Kontenjan 2020 – 2021 : 35+0
Yerleşen 2020 – 2021: 35
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 358,71831
Tavan Puan: 427,87759
Başarı Sıralaması: 101826
Kontenjan 2019: 35+0
Yerleşen 2019: 35
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 364,27756
Tavan Puan: 411,23598
Başarı Sıralaması : 78900
Kontenjan 2018 : 30+0
Yerleşen 2018 : 30
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 367,33071
Tavan Puan: 403,60872
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 69545
Kontenjan 2017 : 25+0
Yerleşen 2017 : 25
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.