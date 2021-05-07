2021 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 205410989

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Psikoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Psikoloji Bölümü tercih kod numarası 205410989 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi , Vakıf , Psikoloji Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Psikoloji Bölümü kontenjanı 9+0 kişidir. 2020 yılında Psikoloji Bölümüne 9 kişi yerleşmiştir.

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban Puanı: 468,07807

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Psikoloji Bölümü Tavan Puan: 483,85287

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 3351

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 205410989

ÜNİVERSİTE: Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 468,07807

Tavan Puan: 483,85287

Başarı Sıralaması: 3351

Kontenjan 2020 – 2021 : 9+0

Yerleşen 2020 – 2021: 9

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 454,97214

Tavan Puan: 467,36440

Başarı Sıralaması: 2848

Kontenjan 2019: 5+0

Yerleşen 2019: 5

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 433,64008

Tavan Puan: 452,47839

Başarı Sıralaması : 4180

Kontenjan 2018 : 5+0

Yerleşen 2018 : 5

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 466,40711

Tavan Puan: 484,42157

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 3953

Kontenjan 2017 : 5+0

Yerleşen 2017 : 5

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Psikoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.