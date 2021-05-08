2021 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Uluslararası Girişimcilik Bölümü Taban, Tavan Puanları | 205410398

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Uluslararası Girişimcilik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Girişimcilik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Uluslararası Girişimcilik Bölümü tercih kod numarası 205410398 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Uluslararası Girişimcilik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Uluslararası Girişimcilik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi , Vakıf , Uluslararası Girişimcilik Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uluslararası Girişimcilik Bölümü kontenjanı 6+0 kişidir. 2020 yılında Uluslararası Girişimcilik Bölümüne 6 kişi yerleşmiştir.

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Uluslararası Girişimcilik Bölümü Taban Puanı: 349,87752

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Uluslararası Girişimcilik Bölümü Tavan Puan: 407,61409

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Uluslararası Girişimcilik Bölümü Başarı Sıralaması: 132801

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 205410398

ÜNİVERSİTE: Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 349,87752

Tavan Puan: 407,61409

Başarı Sıralaması: 132801

Kontenjan 2020 – 2021 : 6+0

Yerleşen 2020 – 2021: 6

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 288,32062

Tavan Puan: 404,51550

Başarı Sıralaması: 285235

Kontenjan 2019: 8+0

Yerleşen 2019: 8

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 305,67884

Tavan Puan: 316,52536

Başarı Sıralaması : 169000

Kontenjan 2018 : 3+0

Yerleşen 2018 : 3

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 308,88369

Tavan Puan: 384,18174

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 149010

Kontenjan 2017 : 18+0

Yerleşen 2017 : 18

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Uluslararası Girişimcilik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Uluslararası Girişimcilik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.