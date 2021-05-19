2021 Tokat Gaziosmanpaşa Üni. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 104390075

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Tokat ilinde bulunan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Niksar Uygulamalı Bilimler Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 104390075 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi , Devlet , Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) Bölümü , Niksar Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Tokat ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 238,96736

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 294,64098

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 584499

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104390075

ÜNİVERSİTE: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

FAKÜLTE: Niksar Uygulamalı Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Tokat

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 238,96736

Tavan Puan: 294,64098

Başarı Sıralaması: 584499

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 256,9396

Tavan Puan: 306,42970

Başarı Sıralaması: 552329

Kontenjan 2019: 60+2

Yerleşen 2019: 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 250,04646

Tavan Puan: 306,57724

Başarı Sıralaması : 581000

Kontenjan 2018 : 60+2

Yerleşen 2018 : 62

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2017 : ---

Yerleşen 2017 : ---

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.