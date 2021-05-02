2021 Tokat Gaziosmanpaşa Üni. Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104310622

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Tokat ilinde bulunan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 104310622 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi , Devlet , Hemşirelik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Tokat ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 110+3 kişidir. 2020 yılında Hemşirelik (Fakülte) Bölümüne 113 kişi yerleşmiştir.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 334,87747

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 384,29944

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 182695

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104310622

ÜNİVERSİTE: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Tokat

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 334,87747

Tavan Puan: 384,29944

Başarı Sıralaması: 182695

Kontenjan 2020 – 2021 : 110+3

Yerleşen 2020 – 2021: 113

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 298,31044

Tavan Puan: 346,13460

Başarı Sıralaması: 192670

Kontenjan 2019: 100+3

Yerleşen 2019: 103

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 280,91981

Tavan Puan: 365,64762

Başarı Sıralaması : 196000

Kontenjan 2018 : 100+3

Yerleşen 2018 : 103

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 297,57973

Tavan Puan: 363,41615

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 150967

Kontenjan 2017 : 100+3

Yerleşen 2017 : 103

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.