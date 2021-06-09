2021 Tokat Gaziosmanpaşa Üni. Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 104390081

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Tokat ilinde bulunan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü tercih kod numarası 104390081 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi , Devlet , Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü , Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Tokat ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban Puanı: 280,0275

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü Tavan Puan: ---

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü Başarı Sıralaması: 626760

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104390081

ÜNİVERSİTE: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

FAKÜLTE: Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Tokat

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 280,0275

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 626760

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 273,6943

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 615730

Kontenjan 2019: 50+2

Yerleşen 2019: Doldu-52