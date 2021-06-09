2021 Marmara Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1072501192021 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1118517712021 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1025503252021 Kayseri Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1123511532021 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1081510452021 Bursa Uludağ Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1097507262021 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1076501152021 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1076503992021 Tarsus Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1120507982021 Ankara Medipol Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 209210091
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 Tokat Gaziosmanpaşa Üni. Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 104390081

2021 Tokat Gaziosmanpaşa Üni. Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 104390081

104390081 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Tokat ilimizde yer alan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Tokat Gaziosmanpaşa Üni. Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 104390081

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi   Patoloji Laboratuvar Teknikleri  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Tokat  ilinde bulunan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi     Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu   Patoloji Laboratuvar Teknikleri  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi   Patoloji Laboratuvar Teknikleri  Bölümü tercih kod numarası 104390081 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi   Patoloji Laboratuvar Teknikleri  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi   Patoloji Laboratuvar Teknikleri  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi   , Devlet , Patoloji Laboratuvar Teknikleri  Bölümü , Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Tokat ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Patoloji Laboratuvar Teknikleri  Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Patoloji Laboratuvar Teknikleri  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi   Patoloji Laboratuvar Teknikleri  Bölümü Taban Puanı: 280,0275

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi   Patoloji Laboratuvar Teknikleri  Bölümü Tavan Puan: ---

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi   Patoloji Laboratuvar Teknikleri  Bölümü Başarı Sıralaması: 626760

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104390081   

ÜNİVERSİTE: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi  

FAKÜLTE: Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Tokat

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 280,0275

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 626760

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 273,6943

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  615730

Kontenjan 2019:  50+2

Yerleşen 2019: Doldu-52

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT