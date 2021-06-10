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2021 Tokat Gaziosmanpaşa Üni. Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 104390107

104390107 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Tokat ilimizde yer alan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Pazar Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Tokat Gaziosmanpaşa Üni. Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 104390107

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi   Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Tokat  ilinde bulunan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi     Pazar Meslek Yüksekokulu   Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi   Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri  Bölümü tercih kod numarası 104390107 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi   Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi   Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi   , Devlet , Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri  Bölümü , Pazar Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Tokat ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri  Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi   Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri  Bölümü Taban Puanı: 228,30048

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi   Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri  Bölümü Tavan Puan: ---

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi   Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri  Bölümü Başarı Sıralaması: 1190095

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104390107   

ÜNİVERSİTE: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi  

FAKÜLTE: Pazar Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Tokat

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 228,30048

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1190095

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2019:  ---

Yerleşen 2019: ---

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