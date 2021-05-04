2021 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104310297
104310297 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Tokat ilimizde yer alan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bitki Koruma bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Tokat ilinde bulunan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü tercih kod numarası 104310297 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi , Devlet , Bitki Koruma Bölümü , Ziraat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Tokat ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bitki Koruma Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Bitki Koruma Bölümüne 31 kişi yerleşmiştir.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Taban Puanı: 253,29184
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Tavan Puan: 317,24223
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Başarı Sıralaması: 410144
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 104310297
ÜNİVERSİTE: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
FAKÜLTE: Ziraat Fakültesi
ŞEHİR: Tokat
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 253,29184
Tavan Puan: 317,24223
Başarı Sıralaması: 410144
Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1
Yerleşen 2020 – 2021: 31
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 230,32024
Tavan Puan: 268,91469
Başarı Sıralaması: 443555
Kontenjan 2019: 30+1
Yerleşen 2019: 31
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Tavan Puan: 240,96193
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2018 : 35+1
Yerleşen 2018 : 16
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 231,41438
Tavan Puan: 257,98542
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 284590
Kontenjan 2017 : 35+1
Yerleşen 2017 : 36
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.