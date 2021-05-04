2021 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104310297

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bitki Koruma bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Tokat ilinde bulunan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü tercih kod numarası 104310297 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi , Devlet , Bitki Koruma Bölümü , Ziraat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Tokat ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bitki Koruma Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Bitki Koruma Bölümüne 31 kişi yerleşmiştir.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Taban Puanı: 253,29184

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Tavan Puan: 317,24223

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Başarı Sıralaması: 410144

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104310297

ÜNİVERSİTE: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

FAKÜLTE: Ziraat Fakültesi

ŞEHİR: Tokat

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 253,29184

Tavan Puan: 317,24223

Başarı Sıralaması: 410144

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: 31

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 230,32024

Tavan Puan: 268,91469

Başarı Sıralaması: 443555

Kontenjan 2019: 30+1

Yerleşen 2019: 31

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 240,96193

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 35+1

Yerleşen 2018 : 16

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 231,41438

Tavan Puan: 257,98542

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 284590

Kontenjan 2017 : 35+1

Yerleşen 2017 : 36

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.