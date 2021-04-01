2021 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Tokat ilinde bulunan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 104310516 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi , Devlet , İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Tokat ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 400,84212

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 451,88950

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 98857

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104310516

ÜNİVERSİTE: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Tokat

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 400,84212

Tavan Puan: 451,88950

Başarı Sıralaması: 98857

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: 52

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 340,45905

Tavan Puan: 414,76822

Başarı Sıralaması: 122834

Kontenjan 2019: 50+2

Yerleşen 2019: 52

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 310,75454

Tavan Puan: 388,01418

Başarı Sıralaması : 140000

Kontenjan 2018 : 50+2

Yerleşen 2018 : 52

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 323,90506

Tavan Puan: 390,45046

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 111898

Kontenjan 2017 : 50+2

Yerleşen 2017 : 52

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.