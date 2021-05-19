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2021 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 104390121

104390121 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İslami İlimler   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Tokat ilimizde yer alan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 104390121

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İslami İlimler   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Tokat  ilinde bulunan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi   İslami İlimler Fakültesi   İslami İlimler   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İslami İlimler   Bölümü tercih kod numarası 104390121 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İslami İlimler   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İslami İlimler   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi , Devlet , İslami İlimler   Bölümü , İslami İlimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Tokat ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İslami İlimler   Bölümü kontenjanı 120+3 kişidir. 2020 yılında İslami İlimler   Bölümüne 123 kişi yerleşmiştir.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İslami İlimler   Bölümü Taban Puanı: 265,07206

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İslami İlimler   Bölümü Tavan Puan: 300,28914

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İslami İlimler   Bölümü Başarı Sıralaması: 403006

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104390121   

ÜNİVERSİTE: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

FAKÜLTE: İslami İlimler Fakültesi

ŞEHİR: Tokat

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 265,07206

Tavan Puan: 300,28914

Başarı Sıralaması: 403006

Kontenjan 2020 – 2021 : 120+3

Yerleşen 2020 – 2021: 123

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 306,33024

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:  236586

Kontenjan 2019:  120+3

Yerleşen 2019: 123

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 301,55101

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması :  212000

Kontenjan 2018 :  120+3

Yerleşen 2018 : 123

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 332,96674

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  123176

Kontenjan 2017 :  120+3

Yerleşen 2017 : 123

taban-puan.jpg

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İslami İlimler   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İslami İlimler   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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