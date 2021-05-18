2021 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 104390120

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İslami İlimler bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Tokat ilinde bulunan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İslami İlimler Bölümü tercih kod numarası 104390120 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İslami İlimler Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi , Devlet , İslami İlimler Bölümü , İslami İlimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Tokat ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İslami İlimler Bölümü kontenjanı 150+4 kişidir. 2020 yılında İslami İlimler Bölümüne 154 kişi yerleşmiştir.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Taban Puanı: 288,49837

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Tavan Puan: 389,56178

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Başarı Sıralaması: 269620

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104390120

ÜNİVERSİTE: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

FAKÜLTE: İslami İlimler Fakültesi

ŞEHİR: Tokat

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 288,49837

Tavan Puan: 389,56178

Başarı Sıralaması: 269620

Kontenjan 2020 – 2021 : 150+4

Yerleşen 2020 – 2021: 154

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 321,40842

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 170386

Kontenjan 2019: 150+4

Yerleşen 2019: 154

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 320,66188

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması : 134000

Kontenjan 2018 : 150+4

Yerleşen 2018 : 154

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 350,32723

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 90109

Kontenjan 2017 : 150+4

Yerleşen 2017 : 154

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İslami İlimler Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İslami İlimler Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.