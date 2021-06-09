2021 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 104351143

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mekatronik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Tokat ilinde bulunan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Niksar Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mekatronik Bölümü tercih kod numarası 104351143 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mekatronik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi , Devlet , Mekatronik Bölümü , Niksar Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Tokat ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mekatronik Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Mekatronik Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 31 kişi yerleşmiştir.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban Puanı: 198,67036

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mekatronik Bölümü Tavan Puan: ---

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mekatronik Bölümü Başarı Sıralaması: 1598024

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104351143

ÜNİVERSİTE: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

FAKÜLTE: Niksar Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Tokat

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 198,67036

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1598024

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 31

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 209,49264

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1430003

Kontenjan 2019: 20+1

Yerleşen 2019: Doldu-21