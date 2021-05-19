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2021 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 104330141

104330141 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Tokat ilimizde yer alan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 104330141

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Tokat  ilinde bulunan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi   Fen-Edebiyat Fakültesi   Türk Dili ve Edebiyatı   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı   Bölümü tercih kod numarası 104330141 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi , Devlet , Türk Dili ve Edebiyatı   Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Tokat ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı   Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında Türk Dili ve Edebiyatı   Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı   Bölümü Taban Puanı: 233,05077

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı   Bölümü Tavan Puan: 271,31274

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı   Bölümü Başarı Sıralaması: 629070

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104330141   

ÜNİVERSİTE: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Tokat

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 233,05077

Tavan Puan: 271,31274

Başarı Sıralaması: 629070

Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2

Yerleşen 2020 – 2021: 72

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 268,82317

Tavan Puan: 304,90347

Başarı Sıralaması:  463325

Kontenjan 2019:  70+2

Yerleşen 2019: 72

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 270,32737

Tavan Puan: 315,41483

Başarı Sıralaması :  404000

Kontenjan 2018 :  80+2

Yerleşen 2018 : 82

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 234,85503

Tavan Puan: 346,14320

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  491423

Kontenjan 2017 :  80+2

Yerleşen 2017 : 82

taban-puan.jpg

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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