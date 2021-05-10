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2021 Toros Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 205510634

205510634 | Toros Üniversitesi Psikoloji Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Mersin ilimizde yer alan Toros Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Toros Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 205510634

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Toros Üniversitesi Psikoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin  ilinde bulunan Toros Üniversitesi   İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi   Psikoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Toros Üniversitesi Psikoloji Bölümü tercih kod numarası 205510634 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Toros Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Toros Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Toros Üniversitesi , Vakıf , Psikoloji Bölümü , İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Psikoloji Bölümü kontenjanı 48+0 kişidir. 2020 yılında Psikoloji Bölümüne 48 kişi yerleşmiştir.

Toros Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban Puanı: 250,5277

Toros Üniversitesi Psikoloji Bölümü Tavan Puan: 348,41261

Toros Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 579526

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 205510634   

ÜNİVERSİTE: Toros Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Mersin

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 250,5277

Tavan Puan: 348,41261

Başarı Sıralaması: 579526

Kontenjan 2020 – 2021 : 48+0

Yerleşen 2020 – 2021: 48

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 249,21961

Tavan Puan: 327,05746

Başarı Sıralaması:  535192

Kontenjan 2019:  48+0

Yerleşen 2019: 48

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 239,12409

Tavan Puan: 300,89110

Başarı Sıralaması :  541000

Kontenjan 2018 :  48+0

Yerleşen 2018 : 48

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 296,18144

Tavan Puan: 371,44039

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  232047

Kontenjan 2017 :  48+0

Yerleşen 2017 : 48

taban-puan.jpg

Toros Üniversitesi Psikoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Toros Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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