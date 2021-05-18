2021 Trabzon Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 112110838
112110838 | Trabzon Üniversitesi İlahiyat Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Trabzon ilimizde yer alan Trabzon Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Trabzon Üniversitesi İlahiyat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Trabzon ilinde bulunan Trabzon Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Trabzon Üniversitesi İlahiyat Bölümü tercih kod numarası 112110838 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Trabzon Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Trabzon Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Trabzon Üniversitesi , Devlet , İlahiyat Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Trabzon ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat Bölümü kontenjanı 170+5 kişidir. 2020 yılında İlahiyat Bölümüne 175 kişi yerleşmiştir.
Trabzon Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban Puanı: 327,84954
Trabzon Üniversitesi İlahiyat Bölümü Tavan Puan: 407,89460
Trabzon Üniversitesi İlahiyat Bölümü Başarı Sıralaması: 115365
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 112110838
ÜNİVERSİTE: Trabzon Üniversitesi
FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi
ŞEHİR: Trabzon
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 327,84954
Tavan Puan: 407,89460
Başarı Sıralaması: 115365
Kontenjan 2020 – 2021 : 170+5
Yerleşen 2020 – 2021: 175
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 341,21874
Tavan Puan: 424,90361
Başarı Sıralaması: 104708
Kontenjan 2019: 170+5
Yerleşen 2019: 175
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 338,27111
Tavan Puan: 414,16307
Başarı Sıralaması : 83400
Kontenjan 2018 : 175+5
Yerleşen 2018 : 180
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 369,13757
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 61339
Kontenjan 2017 : 175+5
Yerleşen 2017 : 180
Trabzon Üniversitesi İlahiyat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Trabzon Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.