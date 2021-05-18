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2021 Trabzon Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 112110838

112110838 | Trabzon Üniversitesi İlahiyat   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Trabzon ilimizde yer alan Trabzon Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Trabzon Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 112110838

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Trabzon Üniversitesi İlahiyat   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Trabzon  ilinde bulunan Trabzon Üniversitesi   İlahiyat Fakültesi   İlahiyat   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Trabzon Üniversitesi İlahiyat   Bölümü tercih kod numarası 112110838 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Trabzon Üniversitesi İlahiyat   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Trabzon Üniversitesi İlahiyat   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Trabzon Üniversitesi , Devlet , İlahiyat   Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Trabzon ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat   Bölümü kontenjanı 170+5 kişidir. 2020 yılında İlahiyat   Bölümüne 175 kişi yerleşmiştir.

Trabzon Üniversitesi İlahiyat   Bölümü Taban Puanı: 327,84954

Trabzon Üniversitesi İlahiyat   Bölümü Tavan Puan: 407,89460

Trabzon Üniversitesi İlahiyat   Bölümü Başarı Sıralaması: 115365

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112110838   

ÜNİVERSİTE: Trabzon Üniversitesi

FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi

ŞEHİR: Trabzon

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 327,84954

Tavan Puan: 407,89460

Başarı Sıralaması: 115365

Kontenjan 2020 – 2021 : 170+5

Yerleşen 2020 – 2021: 175

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 341,21874

Tavan Puan: 424,90361

Başarı Sıralaması:  104708

Kontenjan 2019:  170+5

Yerleşen 2019: 175

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 338,27111

Tavan Puan: 414,16307

Başarı Sıralaması :  83400

Kontenjan 2018 :  175+5

Yerleşen 2018 : 180

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 369,13757

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  61339

Kontenjan 2017 :  175+5

Yerleşen 2017 : 180

taban-puan.jpg

Trabzon Üniversitesi İlahiyat   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Trabzon Üniversitesi İlahiyat   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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