2021 Trabzon Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 112110141
112110141 | Trabzon Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Trabzon ilimizde yer alan Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Trabzon Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Trabzon ilinde bulunan Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Trabzon Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 112110141 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Trabzon Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Trabzon Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Trabzon Üniversitesi , Devlet , Türkçe Öğretmenliği Bölümü , Fatih Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Trabzon ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Türkçe Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Türkçe Öğretmenliği Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.
Trabzon Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 377,63676
Trabzon Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 418,57420
Trabzon Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 27543
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 112110141
ÜNİVERSİTE: Trabzon Üniversitesi
FAKÜLTE: Fatih Eğitim Fakültesi
ŞEHİR: Trabzon
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 377,63676
Tavan Puan: 418,57420
Başarı Sıralaması: 27543
Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2
Yerleşen 2020 – 2021: 62
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 382,38298
Tavan Puan: 445,83903
Başarı Sıralaması: 29474
Kontenjan 2019: 60+2
Yerleşen 2019: 62
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 367,37209
Tavan Puan: 404,27170
Başarı Sıralaması : 33100
Kontenjan 2018 : 70+2
Yerleşen 2018 : 72
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 395,93639
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 42179
Kontenjan 2017 : 70+2
Yerleşen 2017 : 72
Trabzon Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Trabzon Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.