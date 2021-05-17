2021 Trabzon Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 112110141

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Trabzon Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Trabzon ilinde bulunan Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Trabzon Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 112110141 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Trabzon Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Trabzon Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Trabzon Üniversitesi , Devlet , Türkçe Öğretmenliği Bölümü , Fatih Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Trabzon ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Türkçe Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Türkçe Öğretmenliği Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Trabzon Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 377,63676

Trabzon Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 418,57420

Trabzon Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 27543

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112110141

ÜNİVERSİTE: Trabzon Üniversitesi

FAKÜLTE: Fatih Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Trabzon

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 377,63676

Tavan Puan: 418,57420

Başarı Sıralaması: 27543

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 382,38298

Tavan Puan: 445,83903

Başarı Sıralaması: 29474

Kontenjan 2019: 60+2

Yerleşen 2019: 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 367,37209

Tavan Puan: 404,27170

Başarı Sıralaması : 33100

Kontenjan 2018 : 70+2

Yerleşen 2018 : 72

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 395,93639

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 42179

Kontenjan 2017 : 70+2

Yerleşen 2017 : 72

Trabzon Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Trabzon Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.