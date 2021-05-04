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2021 Trakya Üniversitesi Fizik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 109410096

109410096 | Trakya Üniversitesi Fizik Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Edirne ilimizde yer alan Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Trakya Üniversitesi Fizik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 109410096

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Trakya Üniversitesi Fizik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Edirne  ilinde bulunan Trakya Üniversitesi   Fen Fakültesi   Fizik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Trakya Üniversitesi Fizik Bölümü tercih kod numarası 109410096 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Trakya Üniversitesi Fizik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Trakya Üniversitesi Fizik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Trakya Üniversitesi , Devlet , Fizik Bölümü , Fen Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Edirne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizik Bölümü kontenjanı 20+1 kişidir. 2020 yılında Fizik Bölümüne 21 kişi yerleşmiştir.

Trakya Üniversitesi Fizik Bölümü Taban Puanı: 243,12212

Trakya Üniversitesi Fizik Bölümü Tavan Puan: 297,58766

Trakya Üniversitesi Fizik Bölümü Başarı Sıralaması: 460059

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109410096   

ÜNİVERSİTE: Trakya Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen Fakültesi

ŞEHİR: Edirne

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 243,12212

Tavan Puan: 297,58766

Başarı Sıralaması: 460059

Kontenjan 2020 – 2021 : 20+1

Yerleşen 2020 – 2021: 21

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 226,35842

Tavan Puan: 240,53541

Başarı Sıralaması:  460012

Kontenjan 2019:  20+1

Yerleşen 2019: 21

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 239,36157

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2018 :  20+1

Yerleşen 2018 : 8

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 225,45656

Tavan Puan: 239,17584

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  298043

Kontenjan 2017 :  15+1

Yerleşen 2017 : 16

taban-puan.jpg

Trakya Üniversitesi Fizik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Trakya Üniversitesi Fizik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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