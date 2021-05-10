2021 Trakya Üniversitesi Gümrük İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 109410606
109410606 | Trakya Üniversitesi Gümrük İşletme Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Edirne ilimizde yer alan Trakya Üniversitesi Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Trakya Üniversitesi Gümrük İşletme bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Edirne ilinde bulunan Trakya Üniversitesi Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gümrük İşletme Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Trakya Üniversitesi Gümrük İşletme Bölümü tercih kod numarası 109410606 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Trakya Üniversitesi Gümrük İşletme Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Trakya Üniversitesi Gümrük İşletme Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Trakya Üniversitesi , Devlet , Gümrük İşletme Bölümü , Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Edirne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gümrük İşletme Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Gümrük İşletme Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.
Trakya Üniversitesi Gümrük İşletme Bölümü Taban Puanı: 251,19498
Trakya Üniversitesi Gümrük İşletme Bölümü Tavan Puan: 335,07190
Trakya Üniversitesi Gümrük İşletme Bölümü Başarı Sıralaması: 574289
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109410606
ÜNİVERSİTE: Trakya Üniversitesi
FAKÜLTE: Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
ŞEHİR: Edirne
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 251,19498
Tavan Puan: 335,07190
Başarı Sıralaması: 574289
Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2
Yerleşen 2020 – 2021: 62
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 246,31041
Tavan Puan: 304,38904
Başarı Sıralaması: 560297
Kontenjan 2019: 60+2
Yerleşen 2019: 62
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 237,65031
Tavan Puan: 299,49133
Başarı Sıralaması : 555000
Kontenjan 2018 : 60+2
Yerleşen 2018 : 62
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 258,41116
Tavan Puan: 337,21316
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 606538
Kontenjan 2017 : 60+2
Yerleşen 2017 : 62
Trakya Üniversitesi Gümrük İşletme Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Trakya Üniversitesi Gümrük İşletme Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.