2021 Trakya Üniversitesi Makine Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 109450174

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Trakya Üniversitesi Makine bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Edirne ilinde bulunan Trakya Üniversitesi Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Makine Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Trakya Üniversitesi Makine Bölümü tercih kod numarası 109450174 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Trakya Üniversitesi Makine Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Trakya Üniversitesi Makine Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Trakya Üniversitesi , Devlet , Makine Bölümü , Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Edirne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Makine Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.

Trakya Üniversitesi Makine Bölümü Taban Puanı: 237,73679

Trakya Üniversitesi Makine Bölümü Tavan Puan: ---

Trakya Üniversitesi Makine Bölümü Başarı Sıralaması: 1072395

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109450174

ÜNİVERSİTE: Trakya Üniversitesi

FAKÜLTE: Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Edirne

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 237,73679

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1072395

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 229,84979

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1140116

Kontenjan 2019: 50+2

Yerleşen 2019: Doldu-52