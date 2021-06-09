2021 Trakya Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 109451409

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Trakya Üniversitesi Mimari Restorasyon bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Edirne ilinde bulunan Trakya Üniversitesi Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Trakya Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü tercih kod numarası 109451409 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Trakya Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Trakya Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Trakya Üniversitesi , Devlet , Mimari Restorasyon Bölümü , Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Edirne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimari Restorasyon Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Mimari Restorasyon Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 62 kişi yerleşmiştir.

Trakya Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban Puanı: 225,69294

Trakya Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Tavan Puan: ---

Trakya Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Başarı Sıralaması: 1224495

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109451409

ÜNİVERSİTE: Trakya Üniversitesi

FAKÜLTE: Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Edirne

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 225,69294

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1224495

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 225,87612

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1195983

Kontenjan 2019: 60+2

Yerleşen 2019: Doldu-62