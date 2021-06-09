2021 Trakya Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 109451603

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Trakya Üniversitesi Pazarlama bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Edirne ilinde bulunan Trakya Üniversitesi Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Pazarlama Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Trakya Üniversitesi Pazarlama Bölümü tercih kod numarası 109451603 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Trakya Üniversitesi Pazarlama Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Trakya Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Trakya Üniversitesi , Devlet , Pazarlama Bölümü , Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Edirne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Pazarlama Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Pazarlama Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.

Trakya Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban Puanı: 207,08514

Trakya Üniversitesi Pazarlama Bölümü Tavan Puan: ---

Trakya Üniversitesi Pazarlama Bölümü Başarı Sıralaması: 1477926

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109451603

ÜNİVERSİTE: Trakya Üniversitesi

FAKÜLTE: Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Edirne

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 207,08514

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1477926

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 205,24788

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1493700

Kontenjan 2019: 50+2

Yerleşen 2019: Doldu-52