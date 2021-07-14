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  3. 2021 TÜBİTAK 26 personel alımı | TÜBİTAK uzman-uzman yardımcısı ve 23 Ar-Ge personeli alımı başvuru şartları neler?

2021 TÜBİTAK 26 personel alımı | TÜBİTAK uzman-uzman yardımcısı ve 23 Ar-Ge personeli alımı başvuru şartları neler?

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) için 26 personel alımı yapacaklarını duyurdu. Peki 3 uzman-uzman yardımcısı ve 23 Ar-Ge personeli alımı için başvurular nasıl yapılacak? Başvuru şartları neler? İşte tüm detaylar...

2021 TÜBİTAK 26 personel alımı | TÜBİTAK uzman-uzman yardımcısı ve 23 Ar-Ge personeli alımı başvuru şartları neler?

TÜBİTAK TÜSSİDE'de istihdam edilmek üzere 26 personel alınacak. Alınacak personeller Kocaeli'de görev yapacak. Alımlar uzman, uzman yardımcısı ve 23 Ar-Ge unvanlarında olacak. Peki TÜBİTAK TÜSSİDE personel alımı başvuru şartları neler? 3 uzman-uzman yardımcısı ve 23 Ar-Ge personeli alımı için başvurular nasıl yapılacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...

TÜBİTAK 26 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN 2021?

TÜBİTAK TÜSSİDE personel alımı için başvurular 14 Temmuz'da başladı. Adaylar başvurularını 4 Ağustos'a kadar yapılabilecek.

2021 TÜBİTAK 26 personel alımı | TÜBİTAK uzman-uzman yardımcısı ve 23 Ar-Ge personeli alımı başvuru şartları neler?

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Başvurular TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

TÜBİTAK TÜSSİDE PERSONEL ALIMI BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

2021 TÜBİTAK 26 personel alımı | TÜBİTAK uzman-uzman yardımcısı ve 23 Ar-Ge personeli alımı başvuru şartları neler?

TÜBİTAK UZMAN-UZMAN YARDIMCISI VE AR-GE PERSONELİ ALIMI İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Başvurular için gerekli koşul ve süreçler kurumun internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumu'nun internet sayfalarında yer almaktadır.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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