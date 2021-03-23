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2021 Türk-Alman Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)

Türk-Alman Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Türk-Alman Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Türk-Alman Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Türk-Alman Üniversitesi   Mühendislik Fakültesi   Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Türk-Alman Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 109610137 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Türk-Alman Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Türk-Alman Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Türk-Alman Üniversitesi , Devlet , Bilgisayar Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.

Türk-Alman Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 498,36405

Türk-Alman Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 531,76517

Türk-Alman Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 16772

 

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109610137   

ÜNİVERSİTE: Türk-Alman Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 498,36405

Tavan Puan: 531,76517

Başarı Sıralaması: 16772

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: 52

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 460,69934

Tavan Puan: 494,57058

Başarı Sıralaması:  24038

Kontenjan 2019:  45+2

Yerleşen 2019: 47

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 437,33506

Tavan Puan: 506,34826

Başarı Sıralaması :  30500

Kontenjan 2018 :  37+1

Yerleşen 2018 : 38

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 411,76533

Tavan Puan: 461,88329

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  37979

Kontenjan 2017 :  37+1

Yerleşen 2017 : 38

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Türk-Alman Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Türk-Alman Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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